إيران تؤسس خطا ائتمانيا بمليار دولار في دمشق

2019/10/23 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف رئيس اللجنة التجارية بين إيران وسوريا، كيوان كاشفي، الأربعاء عن اقتراح تقدمت به الغرفة التجارية الإيرانية للبنك المركزي يقضي بتأسيس الخط الائتماني الثاني من نوعه بقيمة مليار دولار تستفيد منه الشركات الإيرانية العاملة في سوريا، موضحًا أنه سيتم افتتاح مركز تجاري لإيران في دمشق خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" المحلية تصريحات لكاشفي قال فيها: ”تقدمت الغرفة التجارية للبنك المركزي بإطلاق خط ائتماني بقيمة مليار دولار يساهم في مساعدة الشركات الإيرانية في سوريا"، منوهًا إلى "تأسيس مركز تجاري لإيران في العاصمة السورية دمشق".وأشار إلى أن "المركز التجاري الإيراني المزمع تأسيسه في دمشق سيضم مكتب صرافة ومركز استشارات حقوقية واقتصادية تعمل على تقديم المساعدة لأنشطة رجال الأعمال الإيرانيين في سوريا، حيث سجل عدد من رجال الأعمال أسماءهم وشركاتهم فيه"، مؤكدًا على أن "فريقًا من غرفة هذا المركز تعمل بالفعل بالوقت الراهن في دمشق".واعتبر كاشفي أن "الأسواق في سوريا تتمتع بوضع خاص نظرًا لعدم تمتع سوريا بحصة في أسواق النفط العالمية بالتالي عدم حصولها على عوائد من هذا القطاع"، منوهًا إلى أن "رغم هذا لا يُمكن لإيران أن تعمل على الوصول إلى سقف مليار دولار من صادراتها إلى سوريا خلال العامين المقبلين"، وفق ما صرح لوكالة "إيلنا".



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