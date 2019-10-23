يبدأ بـ2400 دولار .. هواوي تطلق هاتفًا قابلًا للطي في الصين

2019/10/23 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأت "هواوي تكنولوجيز" اليوم الأربعاء، تلقي طلبات في الصين لشراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره، إذ تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميًا في ظل عقوبات أمريكية.

وتم تأجيل إطلاق هاتف "ميت إكس الذكي" الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام، إذ تعرضت ”هواوي“، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء في أيار الماضي.وتسبب الإجراء في ضربة لمبيعات "هواوي" من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق مهمة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27% في الربع الثالث من العام بفضل مبيعات قوية في الصين، وزيادة الشحنات لطرز كانت قد تم إطلاقها قبل الحظر الذي جرى فرضه في أيار.وقال متحدث باسم "هواوي"، إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لـ "غالاكسي فولد" الذي تنتجه "سامسونغ إلكترونيكس" وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسميًا في 15 تشرين الثاني بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفًا و999 يوانًا {2403 دولارات}.وقالت الشركة إن خطتها لإطلاقه عالميًا لا تزال قيد الاستعراض.



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