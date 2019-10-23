سقوط طائرة مسيرة جنوب غربي إيران

2019/10/23 | 16:26

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بغداد اليوم _ متابعة

بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، بأن عناصر تنظيم داعش، تسللوا إلى قرية المريقة التابعة لقضاء الحضر جنوب الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر التنظيم اقتحموا منزل مختار قرية

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في حوض الوقف بديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية أنطلقت لتعقب خلايا داعش في بساتين قرى المخيسة وابو كرمة في حو

بغداد اليوم _ ديالى

كشفت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تأخر في نشر نقاط مرابطة أمنية، تسبب بتأجيل إحياء 5 آلاف دونم من البساتين، شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة، حقي الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوا

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