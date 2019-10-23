بعد 23 عاماً.. شرطة السليمانية تقبض على مدانين قتلا شخصاً وهربا لأوروبا

2019/10/23 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في السليمانية، اليوم الاربعاء، بأن الشرطة القت القبض على مدانين بجريمة قتل، بعد 23 عاماً من هروبهما الى اوروبا.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "شرطة السليمانية ألقت القبض على شخصين نفذا جريمة قتل بحق احد المواطنين طعناً بالسكانين عام 1996 في شارع سالم الشهير وسط المدينة".

واضاف المصدر ان "معلومات استخباراتية دقيقة قادت الى اعتقالهما يوم 14 من الشهر الجاري، بعد 23 عاماً من هروبهما الى اوروبا".

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