أردوغان يدعو جونسون وميركل وماكرون لعقد اجتماع على الحدود المتاخمة لسوريا

2019/10/23 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، كلا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاجتماع في إسطنبول أو مدينتي "سانليورفا" و"غازي عنتاب" التركية المتاخمة لسوريا.

ووفقا لقناة " قناة هابرتورك"، التركية، فإن أردوغان قال للصحفيين الأتراك على متن الطائرة، أثناء عودته من مدينة سوتشي الروسية: "قبل يومين اتصل بي بوريس جونسون واقترح أن يجتمع الأربعة منا مع ميركل وماكرون في لندن.



أجبته أنه كان أفضل في إسطنبول أو عند حدود شانليورفا أو غازي عنتاب".

وأضافت القناة أن الرئيس التركي، قال إذا رفض زملاؤه القدوم إلى تركيا، فيمكن عقد هذا الاجتماع في لندن على هامش قمة قادة الدول الأعضاء في الناتو يومي 3 و 4 كانون الأول المقبل.

وبدأت تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

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