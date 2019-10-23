برلين تعتزم البحث مع شركائها الأوروبيين اتفاق بوتين وأردوغان بشأن سوريا

2019/10/23 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الالمانية، اليوم الأربعاء، بأنها تعتزم مناقشة اتفاق الرئيسين الروسي والتركي حول سوريا مع شركائها الأوروبيين، وكذلك مع موسكو وأنقرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة شتيفن زايبرت "نعمل على تحليل تفاصيل الاتفاق، تبقى العديد من القضايا فيها مفتوحة.



سنناقش هذه القضايا المهمة مع الشركاء الأوروبيين بالإضافة إلى روسيا وتركيا."

وأشار إلى أن حل الأزمة في سوريا "لا يقتصر على روسيا وتركيا" مضيفا أنه "يجب على أوروبا أن تعمل على تسوية هذه الأوضاع التي تتطور على حدود قارتنا".

وحول تقييمه للاتفاق ككل، قال زايبرت: " أي اتفاقات تؤدي إلى تمديد حالة وقف إطلاق النار أو وقف تصعيد النزاع لا تستحق إلا الترحيب بها".

وتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق جديد بخصوص الأزمة السورية وعملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.

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