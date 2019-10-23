الإعلان عن تأسيس “التجمع النيابي للتصحيح والتغيير” في مجلس النواب

2019/10/23 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجموعة من النواب، تأسيس التجمع النيابي”“للتصحيح و التغيي”” في مجلس النواب، للعمل على مراقبة الاداء الحكومي وتعديل الدستور.

وأكد التجمع في بيـان، أنه تم تشكيل هذا التجمع انطلاقا من معاناة الشعب العراقي، واستجابة لصرخات المتظاهرين، والذي سيعمل على معالجة الاخفاقات الامنية والخدمية، وتهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد تعديل قانون الانتخابات، وإعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار البيان الموقع من قبل تسعة وثلاثين نائبا، الى دعمه للمحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد التي شكلها مجلس القضاء الاعلى بكافة الوسائل، وتشكيل لجنة نيابية لاقتراح تعديل الدستور، على ان تنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما، وإيقاف عمل مجالس المحافظات الحالية ابتداء من الاول من شهر تشرين الثاني، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة، وكتابة سلم رواتب جديد يراعي العدالة الاجتماعية بين كل طبقات المجتمع العراقي.

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