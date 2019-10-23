2019/10/23 | 16:53

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عاجل عبد المهدي: تخفيض رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة

تأریخ التحریر: : 2019/10/23 16:52

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