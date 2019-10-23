2019/10/23 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، على منح المحافظ صلاحيات بالدعوات والتنفيذ المباشر للمشاريع استنادًا الى تعليمات مجلس الوزراء بغية الإسراع بتقديم الخدمات لأهالي العاصمة.وذكر بيان للمحافظة تلقته (خطوة برس) أن “رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض, وخلال جلسة التصويت أكد ثقته التامة بإمكانيات محافظ بغداد محمد جابر العطا، للارتقاء بعمل المحافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس محافظة بغداد يصوت على منح المحافظ صلاحيات الدعوات والتنفيذ المباشر للمشاريع وكالة خطوة برس.

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