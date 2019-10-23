عبد المهدي: لم نمنح الأذن ببقاء القوات الأميركية المنسحبة من سوريا في الأراضي العراقية

2019/10/23 | 16:57

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، أنه سيجري تعديلات وزارية حال انعقاد جلسات مجلس النواب خلال الاسبوع القادم.

وذكر عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "سنوجه يوم غد الخميس خطاباً إل

بغداد اليوم- بغداد

يعتزم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، يوم غد الخميس، توجيه خطاب الى الشعب العراقي حول الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة.

وذكر عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "سنوجه يوم غد الخميس خطاباً إلى ا

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