2019/10/23 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مصر المملوكية فى رحلة ابن بطوطة من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )مقدمة 1 ـ إبن بطوطة هو ( محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى ) من قبيلة لواته الأمازيغية ومن مدينة طنجة ، مولود عام 703 ، وتوفى عام 779.يعتبر أشهر الرحالة فى العصور الوسطى ، لا أدل على ذلك من ترجمة كتابه ( تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) الى البرتغالية والفر......

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