صلاح بدرالدين - منابع أزمات الكرد السوريين وسبل الحل ( ١ )

2019/10/23 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين ماأقدمه الآن من رؤية تحليلية نقدية تاريخية ستنشر في عدة حلقات حول مراحل عديدة شهدتها حركتنا الكردية السورية بفعل عوامل داخلية وخارجية وأسباب ذاتية وموضوعية مع ماتتضمن من تشخيص موضوعي لمكامن الخلل العميق والأزمة المستعصية المتفاقمة الآن الى درجة كارثية ومقترحات لاحتوائها ومعالجتها هي في الوقت ذاته صرخة من الأعماق الى شعبنا أولا وشركائنا وأشقائنا وأصدقائنا على أمل التجاوب والتعاون و......

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