2019/10/23 | 17:00

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عاجل |عبد المهدي: تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف

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