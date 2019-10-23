محافظات تصدر بيانات أمنية شجاعة ترسم ملامح المحبة والسلام في تظاهرات 25 أكتوبر.. تابع التفاصيل

2019/10/23 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت عدد من مديريات الشرطة في المحافظات، توجيهات عاجلة إلى جميع تشكيلاتها الأمنية بشأن تظاهرات 25 أكتوبر وكيفية الاستعداد لها بشكل يفضي إلى عدم التصادم مع المواطنين.حيث قالت مديرية شرطة ذي قار في بيان تضمن عدة توجيهات إلى تشكيلاتها الأمني.وهي كالتالي: من أجل سلمية التظاهرة (تظاهرة 25 تشرين الأول) أصدرنا الأوامر التالية :-ز […]

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