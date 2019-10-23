السكك الحديد تنقل اكثر من 1200 حوض من مادة زيت الغاز من البصرة الى مستودعات الحلة

2019/10/23 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن تحميل ونقل مادة اكثر من 1200 حوض من مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة بالبصرة الى مستودعات نفط الحلة خلال الاشهر الستة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الشركة العامة للسكك الحديد العراقية استنفرت، كل طاقاتها المتاحة بتحميل وتسفير مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة في البصرة الى مستودعات نفط الحلة بواسطة الأحواض التخصصية".

واضافت "ليكون عدد الأحواض المنقولة (1272) حوضا خلال الاشهر الستة الماضية".

وتابعت ان "الكوادر الهندسية والفنية والتشغيلية وبإشراف مدير منطقة البصرة ومدير منطقة الحلة بالتنسيق مع قسم النقل والتشغيل وغرفة عمليات السيطرة المركزية في الشركة لتتابع عملية تحميل المادة من مصافي الشعيبة وتفريغها في مستودعات نفط الحلة بواقع (10) احواض يوميا حسب بنود العقد بين الشركة العامة للسكك وشركة توزيع المنتجات النفطية، وبواسطة لجان مشرفة من الطرفين على عملية التفريغ والتحميل لضمان عملية التكييل وإيصال المادة باوقاتها المحددة".

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