2019/10/23 | 17:11

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عاجل | عبد المهدي: أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وان ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة ذلك

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