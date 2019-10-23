2019/10/23 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت مجلة “إن ستايل” الألمانية، إلى أنّ الطمي الطبي يعد سلاحاً فعالاً لتنظيف البشرة والقضاء على الشوائب.وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الطمي الطبي يمتص الإفرازات الدهنية، التي تتسبب في انسداد مسام البشرة، كالإسفنجة، وبالتالي تصبح البشرة نقية، كما تصير المسام صغيرة الحجم، ما يمنح البشرة مظهراً جميلاً.أشارت مجلة “إن ستايل” الألمانية، إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتنظيف البشرة بفعالية..



جرّبي هذا القناع! وكالة خطوة برس.

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