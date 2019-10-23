ترمب: إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا نجاح كبير

2019/10/23 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بالنجاح الكبير، في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السورية عقب العملية العسكرية التركية.

وأكد الرئيس الاميركي في تغريدة على حسابه بتويتر، أن وقف اطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، قد استمر بشكل جيد، وأن الاعمال القتالية انتهت، مشيرا الى أن إقامة المنطقة الآمنة على الحدود بين تركيا وسوريا نجاح كبير.

وأوضح ترمب أن عناصر تنظيم داعش الارهابي المتواجدين في سوريا تحت السيطرة.

ولفت الرئيس الاميركي الى انه بصدد إصدار تصريح خاص من البيت الأبيض حول الاوضاع في شمال سوريا خلال الساعات المقبلة.

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