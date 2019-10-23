شرطة النجف: حماية الممتلكات العامة والخاصة من واجب المتظاهرين والاجهزة الأمنية معا

2019/10/23 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبرت قيادة شرطة النجف، الاربعاء، حماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة من العابثين والمندسين من واجب المتظاهرين والاجهزه الأمنية.وقالت القيادة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ملك الشعب وحمايتها من العابثين والمندسين من واجب المتظاهرين والاجهزه الأمنية معا”.وأضافت القيادة، أن “شرطة النجف سنحرص على سلامة

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