2019/10/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أنه سيوجه غدا الخميس خطاباً الى الشعب العراقي حول الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر أبرز ما سيتضمنه خطاب رئيس الوزراء للشعب العراقي يوم غد الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر أبرز ما سيتضمنه خطاب رئيس الوزراء للشعب العراقي يوم غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).