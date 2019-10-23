2019/10/23 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تعلن تفاصيل اول 100 يوم من عملها وتطالب بغداد بهذا الامر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حكومة كردستان تعلن تفاصيل اول 100 يوم من عملها وتطالب بغداد بهذا الامر
تأریخ التحریر: : 2019/10/23 17:23
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يتبع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تعلن تفاصيل اول 100 يوم من عملها وتطالب بغداد بهذا الامر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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