2019/10/23 | 17:24

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حكومة كردستان تعلن تفاصيل اول 100 يوم من عملها وتطالب بغداد بهذا الامر

تأریخ التحریر: : 2019/10/23 17:23

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يتبع...

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