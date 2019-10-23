بالوثائق.. محافظ واسط يعلن المشاريع المعلنة في قضاء الكوت

2019/10/23 | 17:24

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، المشاريع المعلنة في قضاء الكوت.

وقال المياحي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى "جميع اصحاب الشركات والمقاولين نرفق لكم المشاريع المعلنة حالياً بديوان المحافظة لقضاء الكوت ، ووفق التعليمات الجديدة للوثائق القياسية التي تم مراجعتها حسب طلباتكم لنا".





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