2019/10/23 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم سنوجه يوم غد الخميس خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد سنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة تتضمن ما يلي: 1- سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع القادم تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يوجه غدا الخميس خطاباً الى الشعب العراقي حول الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة وكالة خطوة برس.

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