مجلس وزراء كوردستان يناقش أوضاع العراق وسوريا ويهيء تفاصيل 100 يوم عمل

2019/10/23 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.في مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء الى أن تقرير أول 100 يوم على عمل التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان سيُعلن في غضون الأيام المقبلة، ليتضمن تفصيلاً عن المشاريع المنجزة وتلك التي لم تنجز مع بيان الأسباب.وقال رئيس الوزراء: "إن الحكومة هي حكومة المواطنين ويجب أن تكون في خدمتهم، ومن حقهم معرفة طبيعة عملها".وفي جانب آخر من الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء الى المستجدات على الساحة العراقية، وقال: "نحن مع المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين في العراق، ونرفض كل اشكال العنف من أي طرف كان".وأضاف: "ندعم الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية، ونحث المواطنين على عرض مطالبهم بصورة سلمية، ونأمل من مؤسسات الحكومة الاتحادية العمل بمسؤولية فيما يخص المطالب السلمية للمتظاهرين".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن استقرار الأوضاع في العراق من مصلحة العراقيين جميعاً بما في ذلك إقليم كوردستان، معرباً عن أمله بأن تُحل المشاكل استناداً الى الدستور حيث تأمل حكومة إقليم كوردستان رداً ايجابياً لمقترحاتها المقدمة الى الحكومة الاتحادية.وناقش اجتماع مجلس الوزراء الوضع في كوردستان سوريا وشمال شرق سوريا، وعبّر رئيس الوزراء عن قلقه من التصعيد، مشيراً بذلك الى الانعكاسات السلبية على إقليم كوردستان الذي استقبل حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف لاجئ سوري.وأشار رئيس الوزراء الى أن حكومة إقليم كوردستان تبذل كل ما بوسعها لمساعدة اللاجئين والنازحين، وجدد مطالبته للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتحرك في هذا الإطار.وناقش مجلس الوزراء مراجعة الهيكل الإداري والمالي في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة في إطار الوضع الراهن، وذلك ضمن مأسسة وتقليل النفقات استناداً الى برنامج عمل الحكومة.وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مشروع إلحاق الأطفال بالأسر البديلة، وعقب المناقشة وافق مجلس الوزراء مبدئياً على المشروع بعد ادخال بعض التغييرات.هذا واستمع مجلس الوزراء الى تقرير دائرة المتابعة والتنسيق حول جمع وأرشفة الاتفاقات والمعاهدات التي اُبرمت خلال زيارة الوفود الرسمية لحكومة إقليم كوردستان الى الدول الأجنبية، مع التأكيد على أن الإيفادات والسفر والمؤتمرات تكون وفق مقتضيات الحاجة في اطار إصلاحات حكومة إقليم كوردستان.

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