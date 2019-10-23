أحمد عصيد - هل فهم المغاربة معنى الحريات الفردية ؟

2019/10/23 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عصيد كان غرض المدافعين عن الإعلامية هاجر الريسوني التي اعتقلت بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية أمران اثنان: الإفراج عنها وإسقاط المتابعة القضائية ضدّها، والتي كانت ظالمة من جميع وجوهها، وفي نفس الوقت توضيح معنى الحريات الفردية وأهمية المراجعة الشاملة للمواد التي يتضمنها القانون الجنائي المغربي الذي شهد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب والعالم على تخلفه الكبير عن عصرنا، وحتى عن تحولات مجتمعنا ......

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