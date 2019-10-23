2019/10/23 | 17:42

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محافظ المثنى يوجه بمنع حمل الأجهزة الأمنية للأسلحة في ساحات التظا

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محافظ المثنى يوجه بمنع حمل الأجهزة الأمنية للأسلحة في ساحات التظاهر

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