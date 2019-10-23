وزير التجارة يعلن إطلاق التعيينات وتشكيل لجنة مركزية لتنفيذ حزم الإصلاحات الحكومية

2019/10/23 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، عن اطلاق التعيينات ووضع آليات لدعم الشباب، لافتا إلى تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ حزم الاصلاحات الثلاثة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "العاني ترأس اجتماعا موسعا في وزارة التجارة للدوائر والشركات لتدارس تنفيذ مطالب المتظاهرين والعمل بالاجراءات الخاصة بحزمة الاصلاحات التي اعلنها مجلس الوزراء".

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على "أهمية تنفيذ حزمة الاصلاحات التي اعلنها مجلس الوزراء من خلال اجراءات فاعلة وآليات سريعة تتيح تنفيذ المطالب التي قدمها المتظاهرين سواء من حيث الخدمات التي تقدمها شركات ودوائر الوزارة او اطلاق التعيينات من خلال الحذف والاستحداث والإعلان عبر الصحف ووسائل الإعلام وموقع الوزارة لإتاحة الفرصة للخريجين بالتقديم بشكل شفاف ومن خلال اللجنة المركزية للتعيينات".

وأضاف أن "المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من الاجراءات والاليات التي تخدم ابناء شعبنا بما يوفر فرص العيش الكريم خاصة وان مجلس الوزراء اقر جملة من القرارات التي تعالج الكثير من المشاكل في ظل حزم الاصلاحات المهمة لتحسين مستوى ابناء شعبنا وتشغيل الشباب ومنحهم الفرصة لادارة مشاريع خاصة وعامة توفر لهم بناء المستقبل بشكل ايجابي وتجاوز كثير من المشاكل التي تواجه طبقات مهمة من المجتمع".

وأوضح العاني، أن "البدء بالعمل وفق الاصلاحات التي اعلنها السيد رئيس الوزراء وحزم الاصلاح التي اعلنها مجلس الوزراء في جميع دوائر وشركات الوزارة حيث تم اطلاق التعيينات والاعلان عنها، فضلا عن ايجاد اليات لدعم الشباب الذين يرومون فتح شركات خاصة عن طريق مسجل الشركات وتجاوز حلقات الروتين وتخفيض المبالغ الخاصة بفتح هذه الشركات".

وأشار الوزير، إلى "أهمية دعم التظاهر السلمي، وتلبية مطالب المتظاهرين، وإيجاد معالجات حقيقية لها، ومتابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء وفق توقيتات زمنية محددة".

وشدد على "ضرورة إجراء إصلاحات عملية واضحة تلامس حياة المواطن ويشعر بنتائجها، وتسهم في تلبية مطالبه المشروعة بحياة حرة كريمة".

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