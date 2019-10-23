شرطة بابل تعلن وضع “خطة محكمة” استعدادا لتظاهرات الجمعة

2019/10/23 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكدت قيادة شرطة محافظة بابل، الأربعاء، ان القوات الامنية وضعت خطة محكمة لحماية المتظاهرين قبل انطلاق تظاهراتهم الجمعة المقبلة.

وقال المتحدث باسم القيادة شرطة بابل عادل الحسيني لـ”كلكامش برس”، “لقد عقدنا اليوم اجتماعاً أمنياً موسعاً من قبل قيادة شرطة بابل بالتنسيق مع كل القيادات الأمنية في المحافظة لوضع خطة أمنية محكمة لحماية المتظاهرين قبل إنطلاق المظاهرة”.

وأضاف الحسيني: “سنعمل بكافة جهدنا لإبقاء المظاهرات السلمية وسنكون متعاونين مع المواطنين وهناك رؤى وتعامل كبير مع القوات الأمنية والمتظاهرين من أجل إظهار بابل بالمظهر التي تليق بهِ”.

وأكد الحسيني، ان “كل الذي يشاركون في الحماية هم القوات الأمنية في قيادة شرطة بابل حصراً ولا يوجد اي قوة جاءت من خارج المحافظة”.

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