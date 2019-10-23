2019/10/23 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، استعراض خلاله أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء.

وحذر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، المواطنين في محافظات شمال الدلتا من موجة طقس سيء تضرب محافظاتهم يوم الجمعة المقبل، متابعين: "طبقًا للتقارير الواردة من الجهات المعنية، وستشهد هذه المحافظات يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيء".وأكد المجلس، خلال الاجتماع، أنه موجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد أمس، من الممكن أن تتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.وتعرضت مدن القاهرة الكبرى أمس الثلاثاء، لموجة شديدة من الأمطار التي وصلت حد السيول في عدد من المناطق بالقاهرة ونها مصر الجديدة ومدينة نصر الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الاختناقات المرورية على كافة المحاور.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير رسمي للمصريين من سيول الجمعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير رسمي للمصريين من سيول الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).