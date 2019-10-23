عبد المهدي يوجه غدا الخميس خطاباً الى الشعب حول الخطوات والإجراءات الإصلاحية العاجلة

2019/10/23 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه سيوجه يوم غد الخميس خطاباً إلى الشعب العراقي بشأن الأوضاع الراهنة للبلاد، والخطوات العاجلة والإجراءات الإصلاحية المهمة للحكومة.

وأكد عبد المهدي في بيان، أنه سيقدم تعديلات وزارية بعيدة عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء، وحضور متزايد للشباب في حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع المقبل، مشددا على ضرورة قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل “المحكمة المركزية لمكافحة الفساد” لمحاسبة الفاسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وامام الرأي العام.

واشار الى أن الحكومة ستقلص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء، ليصل في الحالات العليا الى النصف، مبينا أن تخصيص الاموال المستحصلة من تقليص الرواتب، اضافة لمساهمة الدولة بتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ان لا يبقى عراقي تحت خط الفقر.

وأضاف، في ما يتعلق بالقوات الأميركية المنسحبة من سوريا، أن الحكومة العراقية لم تمنحها الإذن للبقاء في العراق، وتتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة، وتطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن، موضحا أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وان ينهى هذا التواجد حال طلبت الحكومة ذلك.

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