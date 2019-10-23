التجارة: اطلاق المنصة الالكترونية لنقطة تجارة العراق

2019/10/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، انطلاق المنصة الالكترونية لنقطة تجارة العراق الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص على ارض معرض بغداد الدولي.

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