محافظ النجف يعلن تخصيص 450 قطعة أرض لجرحى القوات الامنية والحشد

2019/10/23 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، عن بتخصيص ٤٥٠ قطعة ارض سكنية لجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي من سكنة ابناء المحافظة.

واعلن المكت بالاعلامي للياسري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الياسري وجه مكتب شؤون المواطنين في ديوان المحافظة أستلام معاملات الجرحى يوم الاثنين القادم ٢٩/١٠/٢٠١٩ صباحا في مبنى المحافظة الطابق الارضي قسم شؤون المواطنين ممن لدية نسبه عجز ٦٠٪؜ فما فوق".

واضاف ان "الياسري اكد حرص الحكومة المحلية على متابعة احوال الجرحى الذين قدمو دمائهم الزكية من أجل الوطن والمقدسات وواجب عل الجميع رعايتهم وتوفير متطلباتهم القانونية".

وتابع ان "التضحيات الكبيرة التي قدموها من اجل العراق وتحقيق الامن والاستقرار له، هي في عيون المسؤولين بالحكومة المحلية وعملنا وسنستمر في عملنا على الوقوف الى جانب حقوقكم ومساندتكم وقد تم فتح مكاتب في كل دوائر لاستقبال الجرحى وتسهيل مراجعتهم وسنبقى الداعمين لهم وتأمين حقوقهم وبمتابعة شخصية منا".

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