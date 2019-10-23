عودة داعش إلى الواجهة.. من المُستفيد؟

2019/10/23 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مراد يتبادرُ السؤال الأهم من بين الأسئلة عن مصير تنظيم #داعش الإرهابي، أين ذاب هذا التشكيل الذي تبنى فكرة إنشاء دولة التنظيم الإسلامية بعد إعلان النصر عليه في #العراق […]

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