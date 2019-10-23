إطلاق المنصة الالكترونية لنقطة تجارة العراق لتقديم الدعم المعلوماتي للمستثمرين ورجال الاعمال

2019/10/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إطلاق المنصة الالكترونية لنقطة تجارة العراق الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص على أرض معرض بغداد الدولي.

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