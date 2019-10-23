كاتب يكشف ملاحظات مهمة تخص تقرير اللجنة الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق في أحداث التظاهرات

2019/10/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر اولا..ان تسريب قسم من نتائج تحقيق اللجنة العليا الموسوم بالسري الى المواقع قبل ان تخرج الجهات المسؤولة بالإعلان عنه رسميا هو خرق كبير في عمل هذه اللجنة وعدم اهليتها..ثانيا..عنوان التقرير ينص فقط على التحقيق عن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وجاء في مهمة اللجنة اضافة الاحداث التي […]

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