وفاة فنان عربي بعد صراع مع المرض

2019/10/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفي، اليوم الاربعاء، الفنان المغربي محمد اللوز، أحد مؤسسي فرقة ”تكادة“، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد صراع طويل مع مرضي سرطان البنكرياس والسكري.

وكان اللوز مغنيًا وعازفًا على الآلآت الإيقاعية لا سيما الطعريجة، وفاز مع المجموعة بالمرتبة الثالثة في مهرجان الإيقاع الدولي في الهند العام 1987.وتحظى مجموعة ”تكادة“ بجمهور واسع في المغرب منذ تأسيسها العام 1972، الذي انفصل عنها في مطلع التسعينيات بسبب خلاف مع باقي الأعضاء، وأسس فرقة خاصة به سماها ”تكادة اللوز“.الى جانب العزف والغناء، كان اللوز متعدد المواهب، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، كما أعد مجموعة من الأعمال التلفزيونية.وأبرز أعماله مسرحية ”شرح ملح“ مع فرقة ”مسرح الحي“ التي كانت تضم أبرز نجوم الكوميديا في المغرب، ومسرحية ”الحيحة نوفو موديل“ مع فرقة الفنان القدير ميلود الحبشي“، كما وقف على الخشبة أيضًا أمام وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، إلى جانب مشاركته في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، كسلسلة ”أمي اهنية“ و“دار الخواتات“.انتهى

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