الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في كركوك

2019/10/23 | 18:30

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بغداد اليوم- كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، اختراق وتفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وبعملية نوعية واستباقية تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع فوج المهمات الأول- لواء المهمات للمديرية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر ترتبط بما يسمى (ولاية كركوك)".

وأضاف، أن الخلية "كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال"، لافتة الى "القاء القبض عليهم في منطقتي الحي العسكري وحي الخضراء بمحافظة كركوك وضبط بحوزتهم عبوات لاصقة وصواعق كهربائية للمتفجرات وهواتف مسلكة للتفجير وبطاريات سعة ٩ فولت وحقائب عسكرية".





ونوهت الى ان المعتقلين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".

بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتكليف العميد حميد العايدي، قائداً لشرطة محافظة واسط بالوكالة، خلفاً للواء المعفي على خليفة التظاهرات الأخيرة، علاء غريب الزبيدي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الدا

بغداد اليوم - ديالى

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، اليوم الأربعاء، من تحوّل المناطق الزراعية في محافظة ديالى إلى بؤر وملاذ لخلايا تنظيم داعش.

وقال العزاوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش عمد في الاشهر

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بانتشار أمني غير مسبوق في شوارع المحافظة بعد دخول القطعات حالة الإنذار القصوى، بسبب التظاهرات المزمع انطلاقها يوم الجمعة المقبل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

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