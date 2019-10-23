2019/10/23 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي اسرة ال محمد حرج الوائلي ونشاطهم الاجتماعي والثقافي والسياسي في العراق تعد اسرة الشيخ محمد حرج الوائلي من اهم الاسر العلمية التي سكنت في شمال الناصرية .وتنقلت بين موطنها الاصلي في الاهوار وبين مستقر العائلة الجديد في النجف الاشرف , كما اصبح لها حضو......

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