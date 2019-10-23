2019/10/23 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # العلم الإثيوبي تعرفه جمال العفر!النزاعات الاثنية الطائفية،القومية والقبلية هي الأكثر حدة ما بين العنصر الإنساني، وفي منطقة القرن الافريقي هناك كم من الصراعات القومية ناهيك عن القبلية، وإثيوبيا كدولة ظلت تاريخيا مسرح جغرافي لنزاعات القومية، فالدولة تأسست وفق منحى إمبراطوري توسعي وسيطرة على كم كبير من القوميات عنوتا.وواقع الاحتقان السياسي القائم في هذه الدولة تجسيد لتلك الحالة التي......

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