2019/10/23 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال أصدرت المنظمة الايزيدية للتوثيق تقريرها حول غياب التكاملية لعمليات فتح المقابر الجماعية الايزيدية في مدينة شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.التقرير حصلت عليه ايزيدي 24 بشكل خاص وترفقه على ملف بي دي اف :- لغرض تحميل التقرير يرجى الضغط على العنوان أدناه:- “غياب التكاملية” لعمليات فتح المقابر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير :- “غياب التكاملية” لعمليات فتح المقابر الجماعية الايزيدية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير :- “غياب التكاملية” لعمليات فتح المقابر الجماعية الايزيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).