وزيرالنقل يعلن وصول الباخرة الحدباء الى لوس انجلِـس

2019/10/23 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي ، الاربعاء ، عن وصول الباخرة العراقية الحدباء الى ميناء لوس انجلِس لأعلان خط بحري عراقي جديد (البصرة-لوس انجلِـس) .لعيبي إشار الى ان الباخرة الحدباء وصلت الى موانئ لوس انجلِس وهي اكبر مدن ولاية كاليفورنيا وتقع جنوب غربي ساحل المحيط الهادي ، ونجحت في

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