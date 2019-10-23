2019/10/23 | 18:52

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عاجل | ترمب: قوة أميركية صغيرة العدد ستبقى في محيط مناطق آبار النفط في شمالي سوريا

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