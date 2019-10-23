ليث شبر : تقرير لجنة تقصي الحقائق اعلن الموت السريري للحكومة ..و عبد المهدي نزولا الى اخر رتبة مسؤولون امام المحاكم الجنائية

2019/10/23 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : للمرة الثالثة خلال اسبوع واحد وجه المستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي و رئيس تحرير صحيفته العدالة انتقادات شديدة لحكومة عبد المهدي والذي نصحه مرتين بالاستقالة ..ليتبعه بجزء ثالث قال فيه ان تقرير لجنة تقصي الحقائق هو اعلن الموت السريري للحكومة ..واضاف شبر : ” ان هذا التقرير قد حمل الحكومة […]

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