واشنطن تجهل مكان 100 داعشي بعد فرارهم

2019/10/23 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مسؤول أميركي بارز، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 محتجز من عناصر تنظيم داعش فروا في سوريا عقب الفوضى التي تسبب بها الهجوم التركي في شمال البلاد.

وقال جيمس جيفري، مبعوث وزارة الخارجية الأميركية في سوريا، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "نستطيع أن نقول إن العدد الآن يزيد على 100.



لا نعرف أين هم".

يذكر ان الخارجية الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً حول وجودها العسكري شمال شرق سوريا، وشكل دعمها للمقاتلين الكورد المتحالفين مع واشنطن في الحرب على داعش.

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