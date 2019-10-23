تراجع لافت لمخزونات الخام الأميركية

2019/10/23 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج، في حين انخفض أيضا مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 تشرين الأول، بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.2 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.5 مليون برميل، حسب ما ذكرته إدارة المعلومات.

وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 429 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات.



وزاد معدل تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 3.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 873 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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