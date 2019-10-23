2019/10/23 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين مطلوبين بتهمة القتل العمد في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مركز شرطة القرنة شمالي البصرة، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ( 406 القتل العمد ) من قانون العقوبات العراقي".

واضافت، أن "المتهمين مطلوبان لارتكابهم جريمة قتل في محافظة ميسان"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية لتسليمهم الى مديرية اجرام ميسان".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بمقتل اربعة اشخاص واصابة ستة اخرين بنزاع عشائري جنوب شرق المحافظة.

وقال المصدر، ان "نزاعاً عشائرياً اندلع في ناحية الكحلاء (٢٠ كم جنوب ميسان)، نتيجة ثائر قديم اس

بغداد اليوم- الانبار

أكد القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، طارق العسل، اليوم الأربعاء، قيام القوات الأميركية بجولات استطلاعية خلال الأيام الماضية .

وقال العسل في لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأميركية قامت بسلسلة جولات شملت مناطق ج

بغداد اليوم- كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، اختراق وتفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وبعملية نوعية واستباقية تمكنت مفارز خلية ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على متهمين اثنين مطلوبين بتهمة القتل العمد في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على متهمين اثنين مطلوبين بتهمة القتل العمد في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).