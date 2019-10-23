تعليمات وتوجيهات شرطة واسط بشأن تظاهرات الجمعة المقبلة

2019/10/23 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة واسط، الاربعاء، عن تعليمات وتوجيهات بشأن تظاهرات الجمعة المقبلة.

وادناه تعليمات وتوجيهات قيادة شرطة واسط:

1-ستقوم شرطى واسط بتأمين الحماية لساحة التظاهرات وجميع الأبنية المرتفعة لمنع كل من يحاول العبث بأمن المتظاهرين او خلق الفتن والشائعات.

2-سحب جميع الأسلحة من ساحات التظاهرات ولا يجوز للأجهزة الأمنية حمل إي نوع من أنواع الأسلحة.

3- سيكون سلاحنا جميعا علم العراق به نحمي أنفسنا ومؤسساتنا ودوائرنا ليكون علم العراق خيمتنا.

4-استحصلنا موافقة وزير الداخلية على تشكيل قوة حفظ القانون ويكون واجبها حماية المتظاهرين.

5-يمنع منعا باتا ارتداء اللون الأسود من قبل جميع منتسبي شرطة واسط ومن يرتدي ذلك يتعرض للعقوبة الشديدة.

6-يمنع منعا باتا ارتداء النقاب من القوات الأمنية مهما كانت الأسباب ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبة .





7-على جميع منتسبي الشرطة التسامح في حال التعرض للاحتكاك من قبل المتظاهرين او استخدام الكلمات النابية ضدهم لتفويت الفرصة على المندسين.

8- نرجو من القائمين على المتظاهرة تحديد أماكن التظاهر من أجل تأمين الحماية لهم.

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