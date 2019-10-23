2019/10/23 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حزب الدعوة يدين اعمال العنف الحاصلة في التظاهرات ويطالب باطلاق سر

اخبار مباشرة

حزب الدعوة يدين اعمال العنف الحاصلة في التظاهرات ويطالب باطلاق سراح المعتقلين

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة يدين اعمال العنف الحاصلة في التظاهرات ويطالب باطلاق سراح المعتقلين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة يدين اعمال العنف الحاصلة في التظاهرات ويطالب باطلاق سراح المعتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).