رابطة الليغا تعترض على موعد الكلاسيكو وتتوعد باجراءات قانونية وقضائية

2019/10/23 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

لوحت رابطة الليجا باتخاذ خطوات تصعيدية، اليوم الاربعاء، بشأن تحديد الاتحاد الإسباني يوم 18 من كانون ألاول المقبل موعدًا لإقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري.

وقالت رابطة الليجا في بيان لها, اطلعت عليه " الغد برس " : ان الرابطة لا تتفق مع لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني بتحديد يوم الـ 18 من شهر كانون الاول موعدًا لخوض الكلاسيكو، رغم أن هذا الموعد سبق أن تم رفضه من الرابطة".

وأضاف البيان , ان " الرابطة تدرس حاليا بعض التقارير والوثائق، لبحث الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها ضد هذا القرار أمام الهيئات العامة أو القضائية ".

هذا وكانت الرابطة قد اقترحت اقامة المباراة يوم الـ 7 من كانون الاول المقبل , حتى لايتعارض اقامتها مع مباريات كأس الملك , ولكن الناديين اتفقا فيما بينهم على اللعب في الموعد الذي اعلنه الاتحاد الاسباني ".

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