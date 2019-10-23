عبد المهدي يفجر مفاجئة باعلان خطاب وعود اصلاحية جديد بدلا من توقعات بخطاب استقالة واعتذار ! – شاهد

2019/10/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه سيوجه خطابا الخميس – عشيى تظاهرات كبرى منتظرة – الى ” الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد ووعد بجملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة ” ..مع تزايد المخاوف من وهود بلا فائدة اصلاحية تذكر .وتفاجي ناشطون بارزون ابرزهم الكاتب ليث […]

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